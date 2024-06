Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, son dönemde gazetecilerin isimlerini ve kurumlarını sayarak hedef gösteren ve tehdit eden siyasetçileri kınadı.

TGC açıklamasında, “Hukuk, bu ülkede yaşayan her yurttaşın can güvenliği için vardır. Parti yöneticileri ve milletvekilleri hukuktan muaf değildir. Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur. Gazetecileri tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren siyasetçileri kınıyoruz. İktidar ve muhalefet temsilcileri demokrasi açısından normalleşme istiyorlarsa gazetecilere yönelik hedef gösterme ve saldırılara karşı durarak, kınayarak, cezalandırılma yollarını açarak başlamalıdır. İçişleri Bakanlığı’na da gazetecilerin tehdit edilmesinin de suç olduğunu hatırlatıyor ve hedef gösterilen meslektaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Hedef gösterilen meslektaşlarımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz” denildi.

Ankara - Anka