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29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Tedbirsiz açılış vakaları katladı

29 Eylül 2021, Çarşamba
Yüz yüze eğitimin üçüncü haftasında bin 630 sınıf karantinada, en az 643 öğretmen ile 5 bin 358 öğrenciye pozitif teşhisi kondu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Okulların son üç hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısı bir kat daha arttı. Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı.”

Okullar, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitim olacak şekilde açıldı. Aradan üç hafta gibi bir zaman geçmesine rağmen pek çok yerde pozitif vak’alardan dolayı sınıfların karantinaya alındığı haberleri geliyor. Öğrenci Veli Derneği’nce önceki gün yapılan basın açıklamasında yeni eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasında Kovid-19 sebebiyle 40 bine yakın öğrencinin okula devam edemediği kaydedildi. Karantinaya alınan sınıf sayısı bin 630’a ulaştı. Son duruma dair bilgileri almak üzere Öğrenci Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz yüz yüze eğitimin üçüncü haftasında kendilerine ulaşan bilgiler doğrultusunda en az bin 19 sınıfın daha karantinaya alındığını söyledi. Karantinaya alınan sınıf sayısının böylelikle en az bin 630’a ulaştığını, en az 643 öğretmen, 5 bin 358 öğrenciye pozitif tanısı konulduğu bilgisine ulaştıklarını iddia eden Yılmaz, “Henüz üçüncü haftada sınırlı sayıda il ve okuldan toplayabildiğimiz bilgiler dahi alınmayan önlemler nedeniyle yaşanılan durumun vahametini ortaya koymaktadır” dedi.

“Önlemler yalnızca kağıt üstünde”

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz isimlerden eğitimci Feray Aytekin Aydoğan ise salgında, 1,5 yıl süresince ve 6 Eylül’de okulların açılacağı aylar öncesinden bilinmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını savundu. Aydoğan; aşı, hijyen, havalandırma, fizikî mesafe başta olmak üzere bütün tedbirlerin planlı ve bütünlüklü bir şekilde yaşama geçirilmediğini öne sürdü. Aydoğan, eleştirilerini şöyle sürdürdü: Yayınlanan rehberde yazılan yazılar yalnızca kağıt üzerinde… Başta büyük şehirler olmak üzere 30-40-50-60 kişilik sınıflarda, ek derslik sağlanmadan, yeterli öğretmen ataması yapılmadan, sınıflar seyreltilmeden sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitimin devam etmesi, fizikî mesafenin sağlanması mümkün değil. Rehberde yer alan havalandırma sistemi kamu okullarının büyük çoğunluğunda yok. Okullarda hijyeni sağlayacak olan temizlik görevlisi yetersiz. 

“Yüz yüze eğitim bu şartlarda sürdürülebilir değil”

Aydoğan, yüz yüze eğitim şart olduğunu belirterek, “Ancak okulların açık tutulması ancak alınması gereken önlemlerle mümkün. Karantinada yalnızca sınıf bazlı gerçekleştiği için yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olduğu şeklinde bir algı oluşturuluyır. Yaşadığımız gerçeklikte ise yüz yüze eğitimin henüz 3. haftası tamamlanmış olmasına rağmen yüz yüze eğitimin bu şartlarda sürdürülebilir olmadığını biz yaşayarak görüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.  Eğitimci Özgür Bozdoğan da yeterli tedbirlerin zamanında alınmaması sebebiyle şimdi ciddî sorunlar yaşandığını kaydederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Daha büyük sorunlarla karşılaşılacak. Örneğin karantinaya alınan sınıflar nedeniyle öğrenciler arasında bir eğitim eşitsizliği, sınavlarda hukukî sorunlar oluşacak. Öğrenciler görmedikleri derslerden sınava girmek zorunda kalacak. Özellikle 8. ve 12. sınıflarda okuyan öğrenciler arasında ciddî eşitsizlik yaşanacağını görmek lâzım. Ek öğretmen almadan, ek derslik açıp sosyal mesafeyi sağlayıp, düzenli test imkânı sağlamadan bu şartlarda yüz yüze eğitim sürdürülebilir değil.

Etiketler: tedbirsiz açılış, vaka
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