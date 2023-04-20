THY Almanya'daki grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'daki güvenlik kontrol görevlilerinin yaptığı grev nedeniyle bugün ve yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilmesi planlanan ancak güvenlik kontrol görevlilerinin grevi nedeniyle iptal edilen seferler şöyle sıralandı:
"TK-1671 İstanbul-Köln, TK-1668 Hamburg-İstanbul, TK-7882 Sabiha Gökçen-Hamburg, TK-7740 Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-1662 Hamburg-İstanbul, TK-1672 Köln-İstanbul, TK-1525 İstanbul-Düsseldorf, TK-7770 Sabiha Gökçen-Köln, TK-7883 Hamburg-Sabiha Gökçen, TK-7730 Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-7741 Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK-1526 Düsseldorf-İstanbul, TK-7771 Köln-Sabiha Gökçen, TK-1675 İstanbul-Köln, TK-7731 Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK-1664 Hamburg-İstanbul, TK-7760 Ankara-Köln, TK-1676 Köln-İstanbul, TK-7872 Sabiha Gökçen-Köln, TK-7761 Köln-Ankara, TK-7873 Köln-Sabiha Gökçen seferleri."
Yarın iptal edilen seferler
THY'nin yarın için planladığı ancak yine grev nedeniyle iptal edilen seferler ise şunlar:
"TK-1661 İstanbul-Hamburg, TK-1668 Hamburg-İstanbul, TK-7740 Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-1662 Hamburg-İstanbul, TK-1525 İstanbul-Düsseldorf, TK-7770 Sabiha Gökçen-Köln, TK-7730 Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-7883 Hamburg-Sabiha Gökçen, TK-7741 Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK-1663 İstanbul-Hamburg, TK-1526 Düsseldorf-İstanbul, TK-1666 Hamburg-İstanbul, TK-7771 Köln-Sabiha Gökçen,
TK-1675 İstanbul-Köln, TK-7731 Düsseldorf-Sabiha Gökçen ile TK-1664 sayılı Hamburg-İstanbul."
AA