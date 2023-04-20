THY Almanya'daki grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'daki güvenlik kontrol görevlilerinin yaptığı grev nedeniyle bugün ve yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilmesi planlanan ancak güvenlik kontrol görevlilerinin grevi nedeniyle iptal edilen seferler şöyle sıralandı: "TK-1671​ İstanbul-Köln, TK-1668​ Hamburg-İstanbul, TK-7882​ S​abiha Gökçen-Hamburg, TK-7740 ​Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-1662​ Hamburg-İstanbul, TK-1672 ​Köln-İstanbul, TK-1525​ İstanbul-Düsseldorf, TK-7770​ Sabiha Gökçen-Köln, TK-7883​ Hamburg-Sabiha Gökçen, TK-7730​ Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-7741 ​Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK-1526 ​Düsseldorf-İstanbul, TK-7771​ Köln-Sabiha Gökçen, TK-1675​ İstanbul-Köln, TK-7731 ​Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK-1664​ Hamburg-İstanbul, TK-7760​ Ankara-Köln, TK-1676​ Köln-İstanbul, TK-7872​ Sabiha Gökçen-Köln, TK-7761 ​Köln-Ankara, TK-7873 ​Köln-Sabiha Gökçen seferleri." Yarın iptal edilen seferler THY'nin yarın için planladığı ancak yine grev nedeniyle iptal edilen seferler ise şunlar: "TK-1661 ​İstanbul-Hamburg, TK-1668​ Hamburg-İstanbul, TK-7740 ​Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-1662​ Hamburg-İstanbul, TK-1525​ İstanbul-Düsseldorf, TK-7770​ Sabiha Gökçen-Köln, TK-7730 ​Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK-7883​ Hamburg-Sabiha Gökçen, TK-7741 ​Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK-1663​ İstanbul-Hamburg, TK-1526​ Düsseldorf-İstanbul, TK-1666​ Hamburg-İstanbul, TK-7771​ Köln-Sabiha Gökçen, TK-1675​ İstanbul-Köln, TK-7731​ Düsseldorf-Sabiha Gökçen ile TK-1664​ sayılı Hamburg-İstanbul." AA

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