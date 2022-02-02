“İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ TALİMATIYLA YARGIYI BASKI ALTINDA TUTAN TROLLER HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK.”

BİLGİLER DEVLET VE AKP’DEN

CHP PM Üyesi Erdem: “Bilgilerin % 80’i devlet ve AKP içinden geldi. Hepsi teyid edildi. Bakanlıklarda, belediyelerde, kamu ihalesi alan şirketlerde çalışıyorlar. Sayıları 18-20 bin. Hepsinin isim, yaş ve adresleri biliniyor. İktidar değişince dışarı kaçmazlarsa hukuk içinde hesap sorulacak.”

MERKEZ, İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

“Ekip başlarının bağlı olduğu merkez, İletişim Başkanlığı. Orada bir strateji oluştuğunda ekip başlarına, onlar da ekiplerine iletiyor. Ekipler linç ve benzer gündemlerde inisiyatif alabiliyor. Ancak yargı kararlarına dair toplu kampanyalar direkt İletişim Başkanlığından geliyor.”

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Trol çetesi panikte

CHP PM Üyesi Erdem, Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan trol raporuyla ilgili olarak binlerce trolün isim, adres, memleket bilgilerine kadar ellerinde olduğunu öne sürdü.

Troller son yıllarda özellikle muhalif kişilikleriyle bilinen kişilerin tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturma süreçlerinde yürüttükleri sosyal medya kampanyalarıyla yargıyı etkilemekle suçlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye gündeminde yer eden bir video yayınlayarak iktidar tarafından organize edildiğini öne sürdüğü bir trol yapılanmasıyla ilgili iddialarda bulundu. Konuyla ilgili Independent Türkçe’nin konuştuğu CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, trollere yönelik açıklanan raporun uzun bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek ancak çalışma yapan ekibin deşifre olmaması için çalışmanın başladığı tarihi söyleyemeyeceğini belirterek sözüne başladı. Erdem, bilgilerin yüzde 80’nin devlet ve AKP içinden geldiğini öne süren ancak bunların teyit edilmesi için Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmeler yaptığını belirtti.

‘Hangi bakanlıkta kaç trol var biliyoruz’

CHP PM Üyesi Eren Erdem, şöyle konuştu: “Gelen bilgiler öyle rastgele bilgiler değil. IP adreslerine kadar bilgiler ulaştırıldı. Ancak bunlar yine teyit edilerek emin olundu. Esasına bakarsanız CHP, trol ağını uzun zaman önce deşifre etmişti. Ancak bunu hissettirmeyerek iyice kafese girmeleri beklendi. Şimdi hesaplarını dahi kapatsalar bu kişilerin kim olduğu biliniyor.” CHP’nin yaptığı özel çalışmada trollerin nasıl ve nereler tarafından finanse edildiğine dair bilgilere ulaştıklarını öne süren Erdem, şunları söyledi: “Bir kısmı belediyeler, bir kısmı kamudan ihale alan şirketlerce finanse ediliyor. Trollerin neredeyse tamamı bir yerlerde çalışıyor. Bir kısmı bürokraside, bir kısmı belediyelerde bir kısmı kamudan ihale alan şirketlerde bir kısmı ise vakıflarda çalışıyor. Özellikle AK Partili belediyelerin medya birimlerinde çalışanlar çok. Yani normalde de maaşları olan insanlar. Hangi bakanlıkta kaç trol var isimleriyle biliyoruz. Troller arasında inşaat şirketlerinde çalışan olduğu gibi mahkeme kâtipliği yapan bile var.”

İtirafçı olacaklar var

Ulaştıkları kişilerin çoğunun İletişim Başkanlığı’nda görev yaptığını söyleyen Erdem’e göre bir kısım da bakanlıklarda çalışıyor. Ekip başlarının bağlı olduğu merkezin İletişim Başkanlığı olduğunu söyleyen CHP’li eski vekil şu açıklamayı yaptı: “Orada bir strateji oluştuğunda, ekip başlarına iletiliyor. Onlar da ekiplerine iletiyorlar. Ekiplerin sayısı değişebiliyor ancak örgütlü halde çalışan trollerin sayısı 18 ile 20 bin civarı. Bu kişilerin tamamı, çeşitli kurumlarda masa başında çalışıyor. WhatsApp-Telegram uygulamalarını kullanıyorlar. Ekipler linç ve benzer gündemlerde inisiyatif alabiliyor. Ancak, yargı kararlarına dair toplu kampanyalar direk iletişim başkanlığından geliyor.”

Hukuk çerçevesinde hesap sorulacak

Ankara’da 11-12 ekip başı olduğuna dikkat çeken Erdem, “Ankara’daki ekip başları aynı zamanda bir ajansın sahibi. AK Partili belediyelere içerik üreterek para kazanıyorlar. Bir ekip başı önceden Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görevliydi. Belediye kazanılınca ayrıldı. Ekip başlarına bir bütçe tahsis ediliyor. O da atılan tweetler karşılığında zaman zaman kendi ekibinde yer alan kişilere bonus denebilecek ödemeler yapıyor. Ancak trollerin çoğu dediğim gibi zaten bir yerde maaşlı çalışan kişiler” dedi.

Geçmişteki bazı davalarda yargıyı etkileyen trollerle ilgili bilgileri mahkemelere sunduklarını söyleyen Erdem, sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak kendilerinin olmadığını iddia ettiler. Tahliye olduktan sonra benim yeniden tutuklanmama bu kişilerin başlattığı kampanya neden oldu. Kim olduklarını isimlerine, yaşlarına, adreslerine varıncaya kadar biliyoruz. İktidar değişikliğinde bu kişiler şayet yurtdışına kaçmaz ise kendilerinden hukuk çerçevesinde hesap sorulacak.”

Haber Merkezi