TÜİK-ENAG farkının sebebi ne?

TÜİK’in Şubat başında açıkladığı yıllık resmî enflasyon yüzde 48,69 iken Enflasyon Araştırma Grubu’na göre nasıl yüzde 114,87 çıktı? DW Türkçe ENAG kurucusu Prof. Veysel Ulusoy’a en merak edilen soruları yöneltti.

DW Türkçe’nin “TÜİK’in enflasyon rakamlarıyla neden aranızda bu denli fark var?” sorusuna Ulusoy, “O farklılık belki de çok veriye ulaşmamızdan kaynaklanan bir farklılıktır. Biz dinamik olarak verileri her gün alıp, günlük enf- lasyondan aya ve yıla geçiyoruz. TÜİK örneğin ayda üç veya dört defa sokağa, marketlere ve kiracılara giderken biz o rakamları her gün, her saat internetten “web scrapping” (veri kazıma) yöntemi ile alabiliyoruz. Biz enflasyonu yaklaşık 7 milyon veri ile hesaplarken TÜİK, bu yıl biraz artırdılar, aylık 550 bin civarında veri ile hesaplıyor. Bu çok önemli bir fark” cevabını verdi.