Veri gizlemeye çalışıyorlar

TÜİK’in madde sepetinde fiyat yerine endeks açıklama kararını değerlendiren ekonomistler, kararın enflasyon oranlarında bilgi eksikliğine yol açtığını ve kurumun şeffaflığı örtme çabası olarak nitelendirdi.

Son dönemde yayınladığı istatistikler ve uygulamalarla güvenilirliği konusunda şüphelere yol açan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tartışmalı bir karara daha imza attı. Daha önce mayıs ayından itibaren madde fiyatları değişim listesini yayımlamama kararı alan TÜİK, bu kez de mal fiyatlarını tutar bazında açıklamak yerine, mevcut tüketim gruplarını daha da genişleten sınıflamaya geçeceğini ancak tutar yerine endeks açıklayacağını duyurdu.

T24’ün haberine göre, kararı değerlendiren eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, TÜİK’in yaptığı işlere “kılıf” aradığını belirtti. Birol Aydemir, düzenlemeyle ürün kırılımlarının detaylı verilmeyerek ENAG gibi alternatif enflasyon hesapları ile yapılacak karşılaştırmaları da engellediğini aktardı.

Ekonomist Atilla Yeşilada ise kararda “kötü niyet seziyorsunuz” diyerek, “Enflasyonun düşmesi için tedbir alınması lazım ama ortada bir tedbir yok. Enflasyon ipini koparmış, rakamlarla oynanmazsa denildiği gibi yıl sonunda yüzde 40-50’ye düşmez enflasyon” yorumunda bulundu. Uğur Gürses, kararı “şeffaflığı örtüleme” çabası olarak niteleyerek “Güven ve itibar kaybeden bir kurumun en son yapacağı iş, şeffaflığı karartmasıdır” dedi. Gürses bu kararla “rakamların manipüle edildiği” kanaatinin daha fazla yaygınlaşacağını belirtti.

Haber Merkezi