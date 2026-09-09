Gökçek’ler adlî kontrolle serbest

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin Melih Gökçek ve ailesi hakkında re’sen başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, geçen Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi. Savcılıkta yaklaşık 5 saat ifade veren Ahmet ve Hülya Gökçek, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gökçek çiftinin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu yaklaşık yarım saat sürdü. Mahkeme, Ahmet ve Hülya Gökçek’in yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Ankara - Anka

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