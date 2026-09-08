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8 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Savaş halinde olan Ukrayna-Rusya'nın enflasyonlarının toplamı yarımız bile değil

08 Eylül 2026, Salı 14:33
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Orta Vadeli Program’ı eleştirerek, “TCMB, 20 gün önce açıkladığı enflasyon raporunda, 2027 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 olacağını tahmin etmişti. Ancak bunun ‘OVP sürecinde yeniden değerlendirileceğini’ de söylemişti. Bugün açıklanan OVP’de 2027 enflasyon tahmini yüzde 21 oldu. 20 günde ne değişti de 2027 enflasyon tahmini yüzde 40 oranında saparak yüzde 21’e çıkarıldı” diye sordu.

Öztrak, “Kuzeyimizde ve Orta Doğu’da iki savaş sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşıyor: Rusya’da enflasyon yüzde 6 Ukrayna’da enflasyon yüzde 7,7. Nasıl oluyor da savaştan etkilenen Türkiye’de enflasyon yüzde 31,51 oluyor? Savaşan iki tarafın enflasyonunu toplasanız, bizdeki enflasyonun yarısı etmiyor. Diğer tarafta ise ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş sürüyor. Bu savaşta topraklarına İHA saldırıları yapılan, füzeler düşen ülkeler: Suudi Arabistan’da enflasyon yüzde 1,80 Kuveyt’te enflasyon yüzde 2,19 Katar’da enflasyon yüzde 2,21 Ürdün’de enflasyon yüzde 2,7 BAE’de enflasyon yüzde 2,7 Bahreyn’de enflasyon yüzde 3,0 Umman’da enflasyon yüzde 3,2 Lübnan’da enflasyon yüzde 15,7… Türkiye’deki enflasyon, tüm bu ülkelerdeki enflasyonların toplamı kadar!” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

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