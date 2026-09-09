Lübnan: İsrail, 800’e yakın çocuk katletti

Lübnan Meclisi Kadın ve Çocuk Komitesi Başkanı İnayet İzzeddin, basına yaptığı açıklamada, “İsrail’in 2024 ve 2026 yıllarındaki iki savaşı sırasında yaklaşık 800 çocuk hayatını kaybetti” dedi.

Çok sayıda çocuğun ağır yaralandığını, uzuvlarını veya gözlerini kaybettiğini ve birden fazla ameliyat geçirmek zorunda kaldığını aktaran İzzeddin, bu çocukların uzman psikolojik ve sosyal desteğin yanı sıra yıllarca sürecek tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı. İsrail’in yoğun bombardımanları nedeniyle yaklaşık 1,2 milyon kişinin yerinden olduğuna dikkati çeken İzzeddin, bu kişilerin 360 bin kadarının çocuk olduğunu ifade etti. AA

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