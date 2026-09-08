Öğretmen önlüklerine yeni standart

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin görevleri sırasında giyecekleri önlüklerin tasarım, kullanım ve teknik özelliklerine ilişkin standartları belirleyen “Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu”nu yayımladı Bakanlıkça hazırlanan kılavuzla, okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde görev yapan öğretmenlerin önlüklerinde ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen “2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler” konulu genelge doğrultusunda hazırlanan kılavuzda, öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmelerinin önemi vurgulandı. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözeten önlüklerin; sade, kullanışlı, rahat ve estetik bir anlayışla tasarlandığı belirtildi. AA

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