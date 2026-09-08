'OVP’de hedef 13 kez saptı'

Hükümetin yeni Orta Vadeli Programı’nda 2026 büyüme hedefi 3.8’den yüzde 3.3’e çekilirken, yıl sonu enflasyon beklentisi bir kez daha revize edildi.

Merkez Bankası Enflasyon Raporları ile yıl içindeki farklı tahminler de hesaba katıldığında son üç yılda en az on üç farklı enflasyon hedefi açıklandı. Sürekli güncellenen tablo ekonomi yönetiminin piyasadan kopuk masa başı hedefler belirlediği eleştirisine yol açtı. Bu durum hem sermaye piyasaları hem de vatandaş açısından ‘güven sorunu’ oluştururken dezenflasyon sürecinde beklenen sonuçların henüz alınamadığının da göstergesi oldu.

Uzmanlar, “Hedefin 2029’da yüzde 9 olması tek başına hayat pahalılığının yüzde 9’a ineceği anlamına gelmiyor. Hedefin tutturulması ve bunun ücretlere, kiralara, gıda fiyatlarına ve diğer temel harcamalara yansıması gerekiyor. Enflasyonun yüzde 28,4’ten yüzde 21’e düşmesi, marketteki ürünlerin yüzde 7 ucuzlaması anlamına da gelmeyecek. Fiyatlar artmaya devam edecek ancak artış hızı yavaşlayacak” diyor.

Haber Merkezi