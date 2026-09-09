09 Eylül 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah onların yaptıklarını da bilir, yapacaklarını da. Onlar, Allah’ın râzı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler ve Onun korkusundan ürperirler.
Enbiyâ Suresi: 28
HADİS:
Kanaat sahibi ol ki insanların en çok şükredeni olasın.
Camiü’s-Sağir, No: 3053
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