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8 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Üç yıllık masallar

08 Eylül 2026, Salı 14:25
DEVA Partili İdris Şahin, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerindeki büyük sapmaları eleştirerek, “Her yıl önümüze yeni bir üç yıllık masal koyuyorsunuz” dedi.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı 2027-2029 dönemini içeren Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin değerlendirmede bulundu. Son üç yılda açıklanan orta vadeli programlardaki büyüme ve enflasyon hedefleri ile gerçekleşmeler arasındaki farklara dikkat çekerek ekonomi yönetimine tepki gösteren Şahin, “Bir tahmin şaşabilir, iki tahmin de sapabilir. Ancak aynı temel göstergelerde üç yıl üst üste ve bu denli fahiş oranlarda yanılıyorsanız, burada artık teknik bir sapmadan değil, iflas etmiş bir ekonomi yönetiminden ve açık bir yönetim krizinden söz etmek zorundayız” dedi.

Millet size neden güvensin?

“Orta Vadeli Program, ekonomi yönetiminin birkaç yıl sonrasına dair temenni mektubu veya iyi niyet dilekçesi değildir” diyen Şahin şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti bütçesi bu hedeflere göre bağlanıyor, sanayici bu hesaba göre yatırım yapıyor, kamu kurumları buna göre plan kuruyor, dar gelirli vatandaş da yarınını görebilmek adına bu rakamlara inanmak istiyor. Siz ise her yıl bir önceki yılın enkazını revizyon adı altında örtbas edip, hedefleri yukarı çekerek önümüze yeni bir üç yıllık masal koyuyorsunuz. Şimdi de çıkmış, 2027 için yüzde 21, 2028 için yüzde 13,5, 2029 için ise yüzde 9 enflasyon vadediyorsunuz. Üç yıl önce 2026 için ‘yüzde 8,5’ dediğiniz rakam bugün yüzde 28,4’e dayanmışken, bu millet sizin 2029 için yazdığınız o yüzde 9 hayalinize hangi akılla, hangi gerekçeyle güvensin?”

“Önce son üç yılın hesabını verin”

Şahin sözlerini şu şekilde tamamladı: “Dış şartların ve küresel piyasaların dalgalandığı fırtınalı süreçlerde bu gemiyi yüzdürmek zaten ekonomi yönetiminin varlık sebebidir, zira sütliman havada herkes rota çizer. Her tutmayan hedefin ardından bahanelerin arkasına saklanıp yeni rakamlar uydurmak öngörü üretmek değil, basiretsizliği itiraf etmektir. Önce çıkın, son üç yılda koyduğunuz hedeflerin neden bu kadar vahim biçimde çöktüğünün ve milletin alım gücünü nasıl erittiğinizin hesabını verin. Ondan sonra gelin, milletin önüne 2029 hesabını koyun. Çünkü mesele her yıl yeni bir hedef tablosu açıklamak değil, mesele o hedeflere inanacak tek bir kurum, tek bir vatandaş bırakmamış olmanızdır.”

 

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