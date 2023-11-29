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29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yargının millîsi, gayri millîsi olmaz

29 Kasım 2023, Çarşamba 00:33
ANAYASA HUKUKÇUSU DR. VOLKAN ASLAN “MİLLİ YARGI MİLLİ OLMAYAN YARGI AYRIMI YAPILAMAZ” İFADELERİNİ KULLANDI. ASLAN, “ANAYASA MAHKEMESİ’Nİ KORUMALIYIZ, ONU GÜÇLENDİRMELİYİZ” DEDİ.

İkİ hafta önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili “hak ihlali” kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına karar verdi. Devletin tepesindeki kriz bir hafta kadar tartışıldı, hukukçular ellerinde anayasa kitapçıklarıyla Yargıtay’a yürüdü, Barolar Birliği Yargıtay üyelerinin görevden el çektirilmesi için başvuruda bulundu, bireysel başvuruyla ilgili yasal düzenleme konuşuldu, muhalefet “yargı darbesi” dedi, önce Yargıtay’dan yana pozisyon alan sonra hakemlik görevi üstlendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AYM’nin ciddi bir yük altında olduğunu belirtti, başdanışmanı Mehmet Uçum ise “Milli Yargı” kavramından bahsetti. Anayasa hukukçusu Dr. Volkan Aslan, meseleyi ve yeni anayasa tartışmalarını Independent Türkçe’ye değerlendirdi. 

Yargı organı hukuku uygular

Volkan Aslan, “Yargı organı hukuku uygular. Türkiye’nin dahil olduğu hukuk sistemine baktığınız zaman, Türkiye’nin sahip olduğu işte temel hukuki prensiplere baktığımız zaman Türkiye cumhuriyetin başından bu yana hatta Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı hukukunu ülkesinde benimseyen evrensel hukuk ilkelerine bağlı olmaya çalışan liberal hukuk sistemini benimseyen bir ülke ve sadece Anayasa Mahkemesi değil, bizim bütün mahkemelerimiz, bütün yüksek mahkemelerimiz veya bütün kanunlarımız zaten bu ilkeler üzerine kurulu. Milli yargı milli olmayan yargı ayrımı yapılamaz. Burada Yargıtay’ın yaptığı bariz bir şekilde anayasayı çiğnemek, hukuk devletine aykırı davranmak. Sayın Uçum’un milli yargı anlayışı hukuk devleti olmamaksa ben şahsen böyle bir yargıyı istemem Türkiye’de. Çünkü bu başka bir anlama gelmiyor ve gerçekten milli olan, Türkiye’yi seven, Türkiye’nin her zaman iyiliğini düşünen insanların da önceliği, anayasanın ve kanunların uygulanması olmalıdır” dedi.

Millî çıkarımız bir hukuk devleti olmak

“Bİzİm milli çıkarımız anayasayı uygulamak, bizim milli çıkarımız bir hukuk devleti olmak. Eğer biz bir hukuk devleti olur, anayasayı kanunları uygularsak, evrensel hukuk ilkelerine bağlı kalırsak bir insan olarak belki de ülkemize hukukçu olarak yapabileceğimiz en büyük faydayı sağlamış oluruz” diyen Aslan, şunları söyledi: “Türkiye’yi seven, Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin alınmasını değil, Anayasa Mahkemesi’nin güçlendirilmesini savunmalı. Neden? Çünkü Anayasa Mahkemesi bizim milli mahkememiz olarak verdiği ihlal kararlarıyla ve hukuk sistemimizdeki anayasaya aykırılıkları gidermek suretiyle ya da temel hak ve özgürlüklerin ihlalini gidermek suretiyle Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilecek kararların önüne de geçiyor. Dolayısıyla biz yerli ve milli olarak tırnak içerisinde hareket edeceksek, Anayasa Mahkemesi’ni korumalıyız, onu güçlendirmeliyiz, daha da güçlendirmeliyiz hatta ve hak özgürlüklerle ilgili kararlar verdiği zaman onun arkasında durmalıyız. Yerli ve milli duruş bunu gerektirir. Biz bunu yapmazsak ve Anayasa Mahkemesi’ni etkisiz kılarsak Türkiye aleyhine uluslararası mahkemelerin verdiği karar sayısı artar ve bu da milli bir durumu mu sergilemek olur. Bunu sorgulamak gerekiyor.”

Haber Merkezi

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