“Hamas silâh bırakmazsa biz onları silâhsızlandıracağız”

ABD Başkanı Donald Trump, “Hamas silâhlarını bırakacaklarını söyledi ve eğer bırakmazlarsa biz onları silâhsızlandıracağız” dedi.
Trump, Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff gibi görevlendirdiği kişilerin Hamas’la bu konuda temas kurduğunu söyledi. Bu temaslara atfen “Dedik ki silahlarınızı bırakacaksınız değil mi? ‘Evet, silahlarımızı bırakacağız.’ Bize böyle söylediler” diyen ABD başkanı, 20 esirin serbest bırakıldığını ancak ölenlerin de geri getirilmesini istediğini belirtti. Öte yandan Hamas’ın Gazze’deki bazı çeteleri ortadan kaldırdığı yönündeki iddialara da değinerek bu konunun kendisini rahatsız etmediğini söyledi.
AA