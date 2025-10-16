Instagram’da 18 yaş altına kısıtlama

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, bünyesindeki sosyal medya platformu Instagram’da 18 yaşın altındaki kullanıcıların artık güvenlik amacıyla sadece “13 yaş ve üzeri” için belirlenmiş içeriklerle karşılaşacağını ve bu ayarın ebeveynlerinin izni olmadan değiştirilemeyeceğini bildirdi.

Meta’dan yapılan yazılı açıklamada, genç yaştaki Instagram kullanıcılarının maruz kaldığı içeriklerin denetimi için getirilen yeni önlemler hakkında bilgi verildi. Açıklamada, “Instagram’daki gençlerin kullandığı hesapların varsayılan ayarlarının artık ‘13 yaş ve üzeri’ film derecelendirmelerine göre belirleneceğini duyuruyoruz. Bu da gençlerin Instagram’da 13 yaş ve üzeri için filmlerdeki içeriğe benzer içerikler göreceği anlamına geliyor.” ifadesi kullanıldı. AA

