"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Yeni Asya’dan Demokrat Parti’ye ziyaret - Türkiye’nin ihtiyacı: Hak, hukuk, hürriyet ve demokrasidir

- Yeni Asya yönetimi, DP lideri Gültekin Uysal’ı, Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 66. yıldönümünde 26 Nisan 2026 tarihinde Ankara’da yapılacak olan “Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında Küresel vicdan, insaniyet ve demokrasi” konulu 19. Risale-i Nur Kongresi’ne davet etti.

Ankara - Mehmet Kara
- Ziyarette demokrasi, hukuk, hürriyet ve adalet vurgusu yapılırken, Uysal, Türkiye’nin çıkış yolunun makul ve ortak akıl ile demokratik değerlerde olduğunu ifade etti.

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim İriboz, Yönetim Kurulu eski üyelerimiz Ali Vapurlu ve Bilal Sürücü ile Ankara Temsilcisi Mehmet Kara, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette iç siyaset, dış politika, ekonomi ve hukuk alanlarındaki gelişmeler ele alındı. 

19. RİSALE-İ NUR KONGRESİ’NE DAVET

İzzet Atik, Uysal’ı Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 66. yıldönümünde 26 Nisan 2026 tarihinde Ankara’da yapılacak olan “Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında Küresel vicdan, insaniyet ve demokrasi” konulu 19. Risale-i Nur Kongresi’ne davet etti. Kongrenin, bu konuda kamuoyunu şuurlandırmak adına bu yapıldığını söyleyen Atik, Japonya’dan ve Türkiye’den bir çok ilim adamının katılacağı bu programa siyasetin de sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Basın dünyasında yarım asrı aşan bir geçmişe sahip olan Yeni Asya gazetesinin yayın hayatına başladığı günden bu yana iman, hürriyet, adalet ve demokrasi çizgisinde istikrarlı duruşunu koruyarak, hâlâ ilk günkü heyecanla okuyucularıyla buluşmaya devam ettiğini söyleyen Atik, “Yeni Asya, Risale-i Nur hakikatlerini medya diliyle geniş kitlelere ulaştırma misyonuyla yoluna devam ederken, dijital çağın getirdiği yeniliklerle de çağdaş medya imkânlarını en verimli şekilde kullanarak, hem geleneksel yayıncılıkla, hem de dijital platformlarda etkin bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Bu sayede, her geçen gün daha fazla insana ulaşarak, Risale-i Nur vasıtasıyla tezahür eden Kur’ân ve iman hakikatlerini yaymayı ve toplumun manevî değerlerini güçlendirmeyi hedeflemektedir” diye konuştu.

UYSAL: KORKU İKLİMİNDEN ÇIKIŞIN YOLU DEMOKRASİ

Yeni Asya’nın demokrasi, hukuk, hürriyetler ve adalet konusundaki kararlı duruşunu takdirle karşıladığını söyleyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’de şu anda anayasa ihlâllerinin ve hukuksuzluğun olduğunu, insanlara korku salındığını, siyasetin kimlik alanlarına sıkıştırıldığını ve siyasetçinin korkutulduğunu ifade etti. Türkiye’yi mecrasında yürütecek olan değerin demokrasi olduğunun altını çizenUysal, ülkenin ekonomi ve hukuk alanında zor şartlardan geçtiğini ifade etti. “Rasyonel akıl bir noktada buluşmalıdır” diye konuşan Uysal, AKP’nin bu şartlarda iktidar olabilecek bir durumunun kalmadığını dile getirdi.

“Memleket üstündeki örtü kalksın, memleket kendi kendine yolunu bulacaktır” diyen Uysal, “organize bir kötülük diye tarif edilen bir işe muhatabız. 17-25 Aralık süreci ile başlayan demokratik yollarla artık iktidarı devretme hakkının kendisinde kalmadığını hissediyor. Legal, illegal, meşru-gayr-ı meşru hangi yollarla olursa olsun iktidarda kalmak tek derdi. Bunun ekonomik olarak, sosyal hayatımızda, hak ve hürriyetler konularının alternatif maliyetini millete yüklüyor. İktidar müsaade ettiğimiz hak kadar hakka razı olacaksınız. Razı olmazsanız nereye giderseniz gidin’ diyor” dedi.

Hükümetin dış politikasını da tenkit eden Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ve İsrail’in Irak’a saldırısı karşısında “Kahrolsun İsrail” dediğini ama ABD’ye bir şey söylemediğini, Trump’ın ise her seferinde Erdoğan’ı ifşa ettiğini de söyledi.

VAPURLU: DEMOKRAT MİSYON TOPARLANIP HUKUKA, ADALETE, DEMOKRASİYE HİZMET EDECEKTİR

Yönetim Kurulu eski üyemiz Ali Vapurlu da, Bediüzzaman’ın demokratlara verdiği desteği anlatırken, Bediüzzaman’ın içtimaî ve siyasî tespitleriyle alâkalı tavsiyelerini paylaştı. Vapurlu, “Türkiye'nin bugün yaşadığı problemleri geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de kâmil manada yine Demokrat misyon çözecektir. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Hak ve hakikanet neşv-ü nema bulacaktır. Velev ki zaman ve zeminin merhametsizliğine maruz kalsa da toprak altında gizlense de mültezimleri muzaffer olacaktır. Demokrat ve Ahrar misyonun yeniden tavanda ve tabanda yeniden derlenip toparlanıp hakka, hukuka, adalete ve demokrasiye gerçek anlamda hizmet edeceklerine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Bediüzzaman’ın dua ettiğini söyleyen Vapurlu, “Eski tahribatı tamirata başlayan hakikî vatanperverler olan Demokrat namında hamiyetli Ahrarlar, yani hürriyetperverler, Nur ve Nurcuları takdir etmelerine çok minnettarım. Onların muvaffakıyetine çok dua ediyorum. İnşaallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar.” (Emirdağ Lâhikası-II, 235. mektup, s. 348) demiştir. Türkiye’de istibdat ve tek adam rejimi devam ettiği müddetçe demokrasinin önünün açılması mümkün değildir. Bu yüzden demokratların böyle bir mesuliyeti ve yükümlülüğü vardır. Türkiye’nin maddî ve manevî kalkınmasında demokratlara büyük ihtiyaç var” diye konuştu.

Bir saati aşan ziyarette, Demokrat Parti Sözcüsü, İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Genel Başkan Yardımcısı Adnan Turfan ile eski milletvekili Ahmet Uyanık da bulundu.

    İyi örnek olamadık

    Dinç: Hayırla meşgul olmamız lâzım

    Ayıplı tasarı geri çekildi

    Reyting baskısı şiddeti büyütüyor

    Mamdani: Savaş için paramız var, fakirler için yok

    Ateşkes yapıldı, işgal sürecek - BM: Gazze ateş altında

    Ahmet Davutoğlu: 23 Nisan kutlamaları iptal edilmeli

    İslam karşıtlarının yıllarca hedefindeki Bendigo Camisi Avustralya'da törenle ibadete açıldı

    Kocaeli'de seyir halindeki araçtan ateş açıldı, mermiler okula isabet etti

    Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açık olacak

    Dijital dünyaya yönelik tedbirler arttırılacak

    Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan 411 kişi gözaltına alındı

    Erzincan Üzümlü'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Papa: Bir avuç zorba dünyayı tahrip ediyor

    4 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    Okul saldırılarına siyasetçilerden büyük tepki: Geleceğimiz güvende değil

    Suriye'de savaş kalıntıları patladı: 3 asker vefat etti

    Acil tedbir alınmalı

