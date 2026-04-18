Dinç: Hayırla meşgul olmamız lâzım

İnsanların iç dünyalarını korumalarının ve kendi hayatlarının sorumluluğunu almalarının önemine dikkat çeken Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Sorumlu olmayan sorunlu olur. Hayırla meşgul olmamız lâzım” dedi.

Üsküdar Müftülüğü ve Medeniyet Tasavvuru Okulu tarafından düzenlenen “Dijital Dönüşümün Toplumsal Etkileri: İnternet, Bağımlılıklar ve Geleceğimiz” başlıklı seminere konuşmacı olarak katılan Yeşilay Genel Başkanı Doç Dr. Mehmet Dinç, “Boşluğa bağımlılık girer, boşu unutacaksın. Hayırla meşgul olmamız lâzım. Dolayısıyla hayatı mümkün olduğu kadar doğru, anlamlı ve sağlıklı ilişkilerle deneyimlemek önemli.” değerlendirmesini yaptı. “Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var: ‘İki şehir vardır, biri içinde yaşadığımız şehir, diğeri içinizde yaşayan şehir.’ İçimizde de bir şehir yaşıyor. Bu şehri korumamız lazım” şeklinde konuşan Dinç, kalbinizi zihninizi besleyen kanalları kontrollü bir şekilde kullanma tasarrufumuz olması gerektiğini söyledi. AA

Okunma Sayısı: 307

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.