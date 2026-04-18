"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Dinç: Hayırla meşgul olmamız lâzım

18 Nisan 2026, Cumartesi
İnsanların iç dünyalarını korumalarının ve kendi hayatlarının sorumluluğunu almalarının önemine dikkat çeken Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Sorumlu olmayan sorunlu olur. Hayırla meşgul olmamız lâzım” dedi.

Üsküdar Müftülüğü ve Medeniyet Tasavvuru Okulu tarafından düzenlenen “Dijital Dönüşümün Toplumsal Etkileri: İnternet, Bağımlılıklar ve Geleceğimiz” başlıklı seminere konuşmacı olarak katılan Yeşilay Genel Başkanı Doç Dr. Mehmet Dinç, “Boşluğa bağımlılık girer, boşu unutacaksın. Hayırla meşgul olmamız lâzım. Dolayısıyla hayatı mümkün olduğu kadar doğru, anlamlı ve sağlıklı ilişkilerle deneyimlemek önemli.” değerlendirmesini yaptı. “Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var: ‘İki şehir vardır, biri içinde yaşadığımız şehir, diğeri içinizde yaşayan şehir.’ İçimizde de bir şehir yaşıyor. Bu şehri korumamız lazım” şeklinde konuşan Dinç, kalbinizi zihninizi besleyen kanalları kontrollü bir şekilde kullanma tasarrufumuz olması gerektiğini söyledi.

