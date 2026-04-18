TÜRKİYE'Yİ ŞOK EDEN OKUL SALDIRILARI SONRASI ÇARE ARAYIŞLARI BAŞLADI. UZMANLAR, AİLE VE TOPLUMUN ÇOCUKLARA İYİ ÖRNEK OLAMADIĞINA DİKKAT ÇEKİYOR.

MANEVİ DEĞERLER İHMAL EDİLDİ - MEDYA SORUMLU YAYIN YAPMALI

“İyi örnek olamadık” tesbitinde bulunan Taha Akyol, artan şiddetin temelinde değerlerin aşınması, toplumsal çözülme ve gençlere doğru rehberlik edilememesinin yattığını vurguladı.

Gazeteci Taha Akyol, kaleme aldığı “Silâh okullara indi” yazısında son günlerde Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının toplumda derin bir sarsıntı oluşturduğunu belirtti. Akyol, gençlerin karıştığı bu tür şiddet olaylarının yalnızca güvenlik zafiyetiyle açıklanamayacağını vurguladı.

Sosyolojik kırılma

Akyol, Türkiye’de artan şiddet olaylarının temelinde derin bir sosyolojik kırılma bulunduğunu ifade ederek, geleneksel toplum yapısında var olan ayıp, utanma ve dayanışma gibi değerlerin şehirleşme sürecinde zayıfladığını, buna karşılık modern şehir kurallarının da yeterince yerleşmediğini belirtti.

Toplumsal anomiye karşı iyi örnekler şart

Akyol, “Sosyolog Durkheim buna ‘anomi’ demişti;, değerlerin, kuralların etkisini kaybetmesi… Prof. Ali Çarkoğlu ve Prof. Ersin Kalaycıoğlu 2010’da yayınladıkları araştırmada, toplumumuzda kuvvetli bir ‘anomi’ yani kural tanımazlık olduğunu tespit etmişlerdi. Son yıllarda bu, kanlı şiddet patlaması mertebesine terfi etti! Böylesine derin bir problemle karşı karşıyayız. Güvenliğin yanında eğitim ve bilhassa gençlere iyi örnekler sergilenmesi son derecede önemli. Öfkeli, nobran, kural tanımaz bir ünlü iyi örnek olabilir mi? Gençleri etkileyebilecek herkes sorumluluğunu idrak etmeli. İyi davranışlar toplumsal takdir görmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Reyting baskısı şiddeti büyütüyor



Türkiye’de artan şiddet olaylarıyla birlikte, televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki şiddet dili de yeniden tartışma konusu oldu. Senaristler, yapımlarda görülen sert sahnelerin tek başına yazarların tercihi olmadığını, sektörde kararın birçok aktör tarafından birlikte şekillendirildiğini belirtti. Yönetmen ve yapımcı Ahmet Sönmez “Seyirci bunu istiyor” yaklaşımına katılmadığını belirterek, izleyicinin önüne konulan işi seyrettiğini söyledi. Sönmez, aile temelli yapımların da karşılık bulduğunu, iyi işin her durumda izlenebileceğini savundu.

Dijital dünyaya yönelik tedbirler arttırılacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yönelik saldırılara ilişkin değerlendirme yaparak “Dijital platformlarda şiddeti teşvik eden, suçu normalleştiren içeriklere karşı gerekli düzenlemeler kararlılıkla hayata geçirilecek” dedi.

Çiftçi, “Çocuklarımızın zihinsel ve duygusal dünyasını etkileyen dijital içerikler, sosyal izolasyon ve aile bağlarındaki zayıflama gibi unsurlar bu sürecin önemli parçalarıdır” diye konuştu.

Sorumlu yayıncılık yapılmalı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayların çok yönlü ele alınması gerektiğine dikkat çeken Türkiye Psikiyatri Derneği, “Olayların haberleştirilme biçimine de azamÎ özen gösterilmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

Türkiye Psikiyatri Derneği, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının yalnızca adlî ve idarî boyutlarıyla değil; çocuk ruh sağlığı, eğitim hakkı ve toplumsal huzur açısından da ele alınması gereken çok yönlü krizler olduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların yalnızca doğrudan etkilenenleri değil, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve sosyal medya üzerinden görüntülere maruz kalan tüm kesimleri yoğun şekilde sarsabileceği belirtildi.

Şiddete özendirmemeli

Olayların haberleştirilme biçimine azamî özen gösterilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Şiddet olaylarının özendirici, dramatize edici ya da faile dikkat çekici biçimde sunulması, ruhsal açıdan kırılgan bireyler üzerinde olumsuz etkiler doğurabilir. Görsel materyallerin yaygın dolaşıma sokulması, haberin sık sık tekrarlanması hem travmatik etkileri artırabilir hem de taklit riskine katkıda bulunabilir. Bu tür dönemlerde sorumlu yayıncılık, koruyucu ruh sağlığı yaklaşımının önemli bir parçasıdır.” ifadelerine yer verildi. Ankara - aa

Çocuklara karşı sakin olun

Saldırıların bazı kişilerde akut stres belirtilerine, uyku problemlerine ve odaklanma güçlüğüne yol açabileceği hatırlatılan açıklamada, çocuklarla kurulacak iletişimin gelişim düzeyine uygun, dürüst ve sakin olması gerektiği ifade edildi.

Erken destek, krizlerin derinleşmesini önleyebilir

Ruhsal açıdan zorlanan, korku, çaresizlik, yoğun kaygı, uyku bozukluğu, sürekli tetikte olma, kendine ya da başkasına zarar verme düşünceleri yaşayan herkesin gecikmeden profesyonel destek alması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada “Erken destek, krizlerin derinleşmesini önleyebilir.” ifadesine yer verildi.

Rehber öğretmenler: “Yalnız bırakıldık”

Okullarda artan şiddet ve tehdit ortamına dikkat çeken rehber öğretmenler, rehberlik hizmetlerinin ağır iş yükü ve işlemeyen mekanizmalar sebebiyle tıkandığını söyledi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, öğretmenler, 500 öğrenciye bir rehber öğretmen düştüğünü, bildirim yaptıklarında ise aile ve idare karşısında yalnız bırakıldıklarını dile getirdi. Sahada herkesin sorunun farkında olduğunu ancak sorumluluk alma noktasında sistemin işlemediğini belirten rehber öğretmenler, yaptıkları bildirimlerin çoğu zaman sonuç vermediğini, kimi zaman da kendilerinin hedef haline geldiğini söyledi.

İstanbul-Haber merkezi