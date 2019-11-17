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17 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

Yerel basın tedirgin

17 Kasım 2019, Pazar
İkinci yargı paketinde icra iflas kanununun yenilenmesi bekleniyor. İcra ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılma ihtimali, ilan gelirine bağımlı olan yerel basını endişelendiriyor.

Yargıda çeşitli alanlarda düzenlemeleri ihtiva eden ve hazırlıkları halen süren ikinci yargı paketinde icra iflâs kanununun yenilenerek, yerel gazetelere verilen ilanların kesilmesi ihtimali Anadolu basınını endişelendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen Mayıs ayında açıklanan ve 2019-2023 yıllarında yargı alanında atılacak adımları düzenleyen Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ikinci paketine ilişkin çalışmalar devam ediyor. İkinci pakette icra iflâs kanununun tamamen değiştirilmesi planlanıyor. Buna göre alacaklı ve borçlu arasındaki dengenin gözetilerek, icra satış sisteminin yenilenmesi ve takiplerde vatandaşlara yansıyan maliyetlerin azaltılması hedefleniyor. Bu maliyetlerin azaltılması için de getirilecek düzenlemeyle satışların sadece elektronik ortamda yapılması, gazetelere ilan verilmesi zorunluluğunun kaldırılması düşünülüyor.

İkamesi mümkün olmayan zararlar doğurur

“ResmÎ ilân” statüsündeki icra ilanlarının yayınlanması zorunluluğunun kaldırılmasının ise buradan gelecek gelire bağımlı olan Anadolu basınını köklü şekilde etkilemesi bekleniyor. Uzun yıllar Ankara’da gazetecilik yaptıktan sonra şimdi Bartın Halk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Tolga Akıner, dövizdeki artışla ve ekonomideki sıkıntılarla son birkaç yıldır zaten gazeteyi çıkarmakta güçlük çektiklerini belirterek, bu ilanların kesilmesinin duruma tuz biber ekeceğini belirtiyor. Akıner icra ilânlarının yerel bir gazete için önemini şöyle anlatıyor: “Bir yılda aldığımız resmi ilanların ortalama yüzde 30-40’ını bu icra ilânları oluşturuyor. Bu gelirin kesilmesi yerel bir gazete için ciddi bir gelir kaybı demek ve gazetelerin kapanması gibi ikamesi mümkün olmayan zararlar doğurur.”

Adalet Bakanlığı’na çağrı

Gazeteci kökenli CHP Milletvekili Utku Çakırözer, DW Türkçe’ye değerlendirmesinde, yerel basın organlarının sayısının son iki üç yılda zaten hızla azaldığını, iki binlerde olan yerel gazete sayısının artık bin civarında olduğunu söyleyerek, ilanların kesilmesinin olası sonuçlarını şöyle aktarıyor: “Bu gazetelerin en önemli gelir kaynağı resmi ilanlar, eğer verilmezse çok önemli bir gelir kaynağını yitirecekler. Ya yaşamlarına son verecekler ya da çok sınırlı kaynaklarla yayınlanacaklar ve bu da halkın haber alma hakkına çok büyük zarar verecek. Yüzlerce meslektaşımız da işsiz kalacak.” Çakırözer, konuyu daha önce Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştüğünü ve gerek kendisinin gerekse meslek örgütlerinin endişelerini aktardığını belirterek, Gül’e bir kez daha çağrı yapıyor ve ilanların kesilmemesini istiyor. Çakırözer’e göre kentlerde yerel meseleler hakkında vatandaşı bilgilendirecek yayın organının kalmaması demokrasiye darbe vuracak.

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