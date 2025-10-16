Trump'ın Gazze hayalinin farkında mısınız? - 'Barış Zirvesi'nde imzalanan 'Gazze Planı' tartışılıyor

SİYASÎLER, TRUMP'IN GİZLEMEDİĞİ GAZZE HAYALİ VE İLHAK HEDEFLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER.

Belgede ne Filistin var, ne iki devletli çözüm - “Barış Zirvesi” kalıcı barış getirecek mi?

GAZZE PLANI BARIŞ GETİRECEK Mİ? - TRUMP'IN İLHAKINA AÇMA HEVESİNE HAYIR

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gazze’de ateşkes sonrasını görüşmek için yapılan, içerisinde Filistin ve iki devletli çözümün olmadığı “barış zirvesi”nde imzalanan niyet belgesi’yle ilgili olarak, “Alkışladığınız Trump’ın Gazze hayalinin farkında mısınız?” diye sordu.

Bu nasıl barış planı?

Sosyal paylaşım sitesinden değerlendirmelerde bulunan Uysal, “İsrail Parlamentosu Knesset’te dakikalarca alkışlanan ve Soykırımcı Netenyahu tarafından, ‘İsrail’in Beyaz Saray’da görebildiği en iyi başkan. Hiçbir ABD Başkanı İsrail için Trump kadar çaba göstermedi. Rehineleri geri getirmekte oynadığınız rol, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ve Golan Tepeleri ile Gazze ve Batı Şeria üzerindeki haklarımızı tanıdığınız için, İbrahim anlaşmaları ve İran’a karşı indirdiğiniz ağır darbeler için müteşekkiriz’ diye övülen Trump’ın güya ‘Barış Planı’ olarak Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin Cumhurbaşkanı ve yöneticileri tarafından kabul gösterilen Gazze Planı ateşkes sağlanmasına rağmen ne kadar Filistinliler ve Ortadoğu’nun lehine olabilir?” dedi.

***

“67 bin cenaze var, siz hâlâ halay çekiyorsunuz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mısır’da gerçekleşen Gazze zirvesine ilişkin olarak, “En büyük utancım şu; dün iki yerde sevinç vardı. Birisi İsrail Parlamentosunda, ikincisi AK Parti’nin yandaş basınında. Bizim yandaş basın utanmadan sıkılmadan, İsrail Parlamentosu’ndaki o havayı görmeden bunun Erdoğan’a acaba yurt içindeki siyasette bir faydası olur mu diye bir başarı gibi göstermeye çalışıyorlar.

Buradan hepinizin gözünün içine baka baka söylüyorum; biz yas eviyiz, 67 bin tane cenaze var orada siz İsrail’in düğün evinin tefçisi gibi davranıyorsunuz. Yazıklar olsun hepinize. İsrail’in davuluyla zurnasıyla halaya duran yandaş basına diyorum ki; sizde ne yerlilik var ne millîlik var şu kadar vicdan yok sadece yalakalık var” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

