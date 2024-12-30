Yüksel Toker dualarla ebedî âleme uğurlandı

Eski idare müdürlerimizden Yüksel Toker, Tokat’ta defnedildi.

Yeni Asya eski idarecilerinden Yüksel Toker, memleketi Tokat’ta dün (29 Aralık 2024) vefat etti. DSİ’den (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) emekli olan Yüksel Toker ağabeyimiz, 1990 yılı öncesinde Yeni Asya’da “İdare Müdürü” olarak vazife yapmıştı. Yeni Asya’nın düzenlediği sosyal ve kültürel faaliyetlerde musikî ve sahne çalışmalarında önemli hizmetler yapan Yüksel Toker ayrıca, uzun yıllar Yeni Asya Neşriyat bünyesinde idarî görevlerde bulunan Ali Toker Ağabeyin de ağabeyiydi. Yüksel Toker, bir süredir KOAH hastalığına bağlı olarak tedavi görüyordu. Yüksel Toker, dün ikindi vaktinde Tokat’da kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla defnedildi. Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun. Sedat Serdar / İstanbul

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