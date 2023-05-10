"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yurt dışında seçime rekor katılım

10 Mayıs 2023, Çarşamba 18:25
14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 27 Nisan’da başlayan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi kapsamında 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı kütüğüne kayıtlı seçmenler için 27 Nisan’da başlayan oy verme işlemi kapsamında, 73 ülkedeki 151 temsilcilikte ve 16 merkezde oy kullandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, sosyal medya hesabından “Teşekkürler...” mesajıyla yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde açılan sandıklarda oy verme işleminin tamamlandığını duyurdu. Serim, “Geçmiş seçimlere göre yurt dışında rekor bir katılım sayısına ulaştık” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Gazze'de 53 ayrı noktayı vurdu - Gazze'de ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

    Yurdun batı kesimlerine gök gürültülü sağanak uyarısı

    İngiliz öğrencilerden depremzedelere anlamlı destek

    Twitter'a yeni özellikler eklendi

    AİHM’den bir ihlal kararı daha

    Türkiye AB rotasına geri dönecek

    Hem yolsuzluk, hem secde olur mu?

    ABD'de "göçmen akını'' alarmı

    ABD: Rusya'ya ait 20 yıllık casus yazılım ağını çökerttik

    '150 bin düzensiz göçmen ABD'ye geçmeye hazırlanıyor'

    Filistin'den BM'ye 3 mektup

    'Sudan'da topyekun bir savaş riski katlanarak artıyor'

    'İsrail'in Gazze saldırılarında sivillerin öldürülmesi kabul edilemez'

    Hindistan'da yolcu otobüsü köprüden düştü: 23 kişi öldü

    14 Mayıs’ta sandık başına - Demokrasi ve adalet için oy kullanacağız

    Manchester City, Madrid'den avantajlı döndü

    Kurdukları tuzağa düşecekler

    Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi sona erdi

    Avrupa Birliği: İsrail'in sivil kayıplara yol açan Gazze saldırılarından endişe duyuyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kızılelma çetesi AKP’yi nasıl ele geçirdi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kurdukları tuzağa düşecekler
    Ahmet BATTAL

    Millet İttifakına karşı ok-mızrak siyaseti
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ali’den (ra) eğitim dersleri
    Dr. Salih AYTEMUR

    14 Mayıs’ta sandık başına - Demokrasi ve adalet için oy kullanacağız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaybetmenin diğer adı: Öfke hâli
    Ali FERŞADOĞLU

    Desteğinizi sürdürecek misiniz?
    Süleyman KÖSMENE

    Zaafları muhatap alarak ders yapılmaz
    Süleyman Uçar

    Nuru nar görmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.