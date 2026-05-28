Kurbanlarımız kesildi - Allah kabul etsin

Yeni Asya Vakfı'nın her yıl düzenlediği vekâleten kurban kesim organizasyonu bu yıl da başarı ve güvenle tamamlandı. Yeni Asya Vakfı'ndan yapılan açıklamada ''2026 yılı Kurban Organizasyonu kapsamında vakfımıza emanet etmiş olduğunuz kurbanlarınız, Etiyopya’da İslami usullere tam riayet edilerek kesilmiş ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

Yeni Asya Vakfı 'nın açıklaması şu şekilde:

''Muhterem Bağışçılarımız,

2026 yılı Kurban Organizasyonu kapsamında vakfımıza emanet etmiş olduğunuz kurbanlarınız, Etiyopya’da İslami usullere tam riayet edilerek kesilmiş ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmıştır.

2026 yılı kurban organizasyonumuz da, geçmiş yıllarda olduğu gibi emanet mesuliyetinin idraki içerisinde; dikkat, hassasiyet ve titiz bir saha takibiyle yürütülmüş, kesim ve dağıtım süreçlerinin tamamı yerinde koordine edilerek bugün itibarıyla başarıyla neticelendirilmiştir.

Bu hayırlı hizmete vermiş olduğunuz destek ve göstermiş olduğunuz güven dolayısıyla teşekkür eder; yapmış olduğunuz kurban ibadetlerinin ve bağışlarınızın Cenab-ı Hak katında makbul olmasını niyaz ederiz.

Kurban organizasyonlarımızdan ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek eğitim, yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerimizden haberdar olmak için WhatsApp kanalımızı takip edebilirsiniz. ''