"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Siyaset gençlerle ilgilenmiyor

Yazar Güven Sak, siyasetin toplumun özellikle de gençlerin meselelerinden uzaklaşıp kendi iç tartışmalarına kapandığını belirtti.

Ekonomi gazetesindeki yazısında başkanlık sistemiyle birlikte Meclis’in ve milletvekillerinin etkisizleştiğini ifade eden Sak, devletin politika üretme kapasitesinin de zayıfladığını söyledi.

Türkiye’nin temel probleminin öngörülemezlik olduğunu kaydeden Sak, dünyada ülkelerin “kuralların hâkim olduğu ve geleceğin öngörülebildiği ülkeler” ile “her an her şeyin değişebildiği ülkeler” olarak ikiye ayrıldığını belirterek, Türkiye’nin ikinci grupta yer aldığını ifade etti. Kuralların bir gecede değişebildiği algısının yatırım ve istikrarı zedelediğini vurgulayan Sak, “Siyasetçi kendi kariyer planına odaklanıyor, millet derdine yanıyor, gençlerin gözü dışarıda oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

