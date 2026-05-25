Kendi kapattı kendi açtı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi, kapatma kararından üç gün sonra yine Erdoğan’ın imzasıyla yeniden açıldı.

Resmî Gazete’de Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi: “Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21/5/2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.” Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kararı sosyal medya hesabından paylaşarak “İlk karar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi” dedi. Ankara - Mehmet Kara

