"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

27 Mayıs darbesinin 66. yılı - Demokrasi kurban edilmesin

26 Mayıs 2026, Salı
Demokrasi tarihine kara bir sayfa olarak geçen 27 Mayıs’ın 66. yıl dönümünde, darbelerin açtığı toplumsal ve siyasî yaraların ancak güçlü demokrasi, hukuk ve meşveret anlayışıyla aşılabileceği belirtiliyor.

Darbelerin panzehiri demokrasi

 

İstanbul - Mehtap Yıldırım Yükselten

Demokrat Parti iktidarını deviren askerî darbe; siyaset, hukuk ve demokrasi tarihinde derin izler bırakırken, idamlarla sonuçlanan süreç Türkiye’nin hafızasında acı bir kırılma olarak yerini koruyor.

Seçilmiş iktidar zorla devrildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk askerî darbesi, 27 Mayıs 1960 sabahı bir grup subayın yönetime el koymasıyla gerçekleşti. Müdahalenin gerekçesi olarak dönemin Demokrat Parti iktidarının ülkeyi baskı ortamına sürüklediği iddiası öne sürüldü.

Oysa, 14 Mayıs 1950 seçimleriyle millet ‘Artık yeter!’ dedi ve milletin tek parti ve tek şahsın diktasına feryadının bir neticesi olarak halkın büyük çoğunluğunun oylarıyla Demokrat Parti iktidara gelmişti. Demokrat Parti hükümetinin Meclis’e sunduğu ilk kanun tasarısı ile 18 yıl boyunca Türkçe okunan ezan, 16 Haziran 1950’de aslına çevrilmişti. Kur’ân’ı öğrenme ve öğretme serbest oldu. Bunlar yapılırken din siyasete alet edilmeyip aksine siyaset dine hizmetkâr edildi. 

Demokrasinin kara sayfası

Darbe sonrasında oluşturulan Yassıada mahkemelerinde çok sayıda siyasetçi ve devlet görevlisi yargılandı. Uluslararası kamuoyundan idamların durdurulmasına yönelik çağrılar yapılmasına rağmen, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan hakkında verilen idam kararları infaz edildi. Bu kararlar, Türkiye demokrasi tarihinin en ağır, en kara ve utanç verici sayfalarından biri olarak hafızalara kazındı.

Kurban edilen değerler

Bu yıl 27 Mayıs yıldönümünün Kurban Bayramı gününe denk gelmesi demokrasi ve hukuk için ayrı bir anlam kazandırıyor. 27 Mayıs darbesiyle birlikte yalnızca halkın sevdiği demokrat başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları değil; demokrasi, hukuk devleti, adalet anlayışı, hürriyetler de kurban edildi. Bayramlar, birlik, kardeşlik ve ortak değerlerde buluşma zamanıdır.

Demokrasimizin yeni darbeler almasına ve millet iradesinin yeniden kurban edilmesine izin vermemeliyiz. 27 Mayıs’ın bıraktığı acı tecrübe, hiçbir gerekçeyle millet iradesinin askıya alınamayacağını gösteriyor. Demokrasinin ise ancak güçlü hukuk, hürriyet ve meşveret kültürüyle korunabileceği dersini veriyor.

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidarın torba kanunu tepki çekti - 163. madde geri mi geliyor?

    'İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor'

    Bayram, birlik ve kardeşlik vesilesi olsun

    Rusya'dan ABD'ye: Diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye et

    27 Mayıs darbesinin 66. yılı - Demokrasi kurban edilmesin

    Herzog: İsrail hayvanîleşme süreci yaşıyor

    Gazze’deki durum daha da kötüleşti

    Siyaset gençlerle ilgilenmiyor

    Artık kimse güvende değil

    Netanyahu, Lübnan'a saldırıların arttırılması talimatını verdi

    Osmaniye Sumbas'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Faize para dayanmıyor

    Bayram, birlik ve kardeşlik vesilesi olsun

    Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

    Kendi kapattı kendi açtı

    Türkiye demokrasi ayıbına şahit oldu

    Pakistan'da demir yolu hattında patlama

    Demokrasi ancak hür ortamda gelişir

    İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim öğretim devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İktidarın torba kanunu tepki çekti - 163. madde geri mi geliyor?
    Genel

    Herzog: İsrail hayvanîleşme süreci yaşıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    27 Mayıs darbesinin 66. yılı - Demokrasi kurban edilmesin
    Genel

    Artık kimse güvende değil
    Genel

    Gazze’deki durum daha da kötüleşti
    Genel

    'İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor'
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Rusya'dan ABD'ye: Diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye et
    Genel

    Siyaset gençlerle ilgilenmiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.