"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Bayram, birlik ve kardeşlik vesilesi olsun

25 Mayıs 2026, Pazartesi 19:16
Savaşlar ve insanî krizlerin gölgesinde karşılanan Kurban Bayramı’nın, İslâm âleminde uhuvvet ve tesanüde vesile olması duasıyla.

İslâm dünyası Kurban Bayramı’nı bu yıl da savaşların, işgallerin ve insanî krizlerin gölgesinde karşılıyor. Başta Gazze olmak üzere Doğu Türkistan, İran, Arakan, Sudan, Yemen ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanların karşı karşıya kaldığı savaşlar, işgaller ve insanî krizler de İslâm dünyasının bayrama buruk girmesine sebep oluyor. Bayramın İslâm âleminde uhuvvet, dayanışma ve kardeşlik hukukunu kuvvetlendirmesine vesile olması temenni ediliyor.

Dualarımız zulümlerin sona ermesi için

Milyonlarca insanın açlık, göç ve baskılar altında hayat mücadelesi verdiği bu süreçte, birlik ve dayanışma ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissediliyor. Risale-i Nur’da Bediüzzaman Said Nursî, İslâm toplumlarının ancak uhuvvet, tesanüd ve ittihad ile ayakta kalabileceğini belirtirken, ihtilâf ve tarafgirliğin ise toplum hayatını zedelediğini ifade ediyor. Dualarımız, insanlığın vicdanının yeniden harekete geçtiği, adalet ve merhametin hâkim olduğu bir dünya için.

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

