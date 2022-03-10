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10 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Zeytinliklerde talan başladı

10 Mart 2022, Perşembe
Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy halkına, ‘Ağaçlarını kes ya da taşı’ dendi.

Zeytinden peynire
20 yıllık tükenişin ifadesi
Zeytinlikler için ölüm fermanı
Zeytinlikler için gözler yargıya çevrildi

 

 

Muhalefetin ‘Beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın şirketlerden Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji, zeytinlikleri madenciliğe açacak yönetmelik değişikliğine dayanarak Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy halkından zeytinliklerini taşımasını istedi. Milas muhtarlığının aktardığı bilgiye göre, YK Enerji ‘İkizköylülerin, eskiden kamulaştırılmış alanlardaki zeytin ağaçlarını kendilerinin kesmesini ya da taşımasını, aksi takdirde şirketin bu ağaçları keseceğini, taşıyacağını’ bildirmiş. Köylüler ağaçlarına kesinlikle dokunmayacağını belirterek Milas Kaymakamlığı’na dilekçe verdi. 1 Mart’ta maden yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiş; tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere madencilik faaliyetlerinin yürütülebilmesinin önü açılmıştı. Bu karar Akbelen Ormanı’ndaki bilirkişi keşfiyle aynı güne denk gelmişti. 

KÖYLÜLER ÜÇ YILDIR DİRENİYOR

Akbelen Ormanı savunucularından aktivist Deniz Gümüşel, “Bu değişiklik zeytincilik kanunu yok sayan bir değişiklik. Doğrudan Akbelen Ormanları’nda bugün yapılacak olan keşfi etkilemeye yönelik bir değişiklik” demişti. YK Enerji, zeytin ağaçlarını talana açacak olan yönetmelik değişikliğini arkasına alarak, 2017’de İkizköy’ün merkez mahallesi Işıkdere’de kamulaştırılan zeytin ağaçlarını kesmek için vakit kaybetmeden harekete geçti. Köylüler buradaki ağaçları için üç yıldır direniyor. Bugüne kadar ağaçlarını Zeytincilik Kanunu’na dayanarak kestirmediler. YK Enerji’nin göz diktiği bu ağaçlar Akbelen Ormanı’nın kıyısında yer alıyor. 100’ün üzerinde köylünün imzaladığı dilekçede yönetmeliğin Zeytincilik Kanunu’na aykırı olduğunu vurgulanarak, “İlçenin en yüksek mülki amiri olarak zeytinlerimizi siz Milas Kaymakamı’na emanet ediyoruz” ifadesi kullanıldı. Kaymakamın köylülere cevabıysa “Zeytin bizim de zeytinimizdir. Zeytinlerimiz kanuna emanettir” diye oldu. İkizköy Kardok Derneği Başkanı Nejla Işık, şunları söyledi: “YK Enerji yönetmeliği kullanarak zeytinleri talan etmek üzere. Biz buna dur demek için Kaymakama dilekçe verdik” dedi. İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Hasan Yorulmaz’sa “Yönetmelik kanundan üstün değildir. Biz kanunlara ve Anayasaya bağlıyız ve onu sonuna kadar savunacağız.”

Haber Merkezi

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