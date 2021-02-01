Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Heyhât! Ne yazık ki onlar [iman etmeyenler], Rablerini görmekten mahrum edilirler. Sonra da Cehenneme atılacaklardır. Mutaffifîn Sûresi: 15-16 HADİS: ...Sonra da benim için Allah'tan Vesile'yi dileyin. Vesile, Cennette bir makamdır ki, Allah'ın kullarından sadece bir tanesine nasip olur. Onun ben olacağını ümit ediyorum. Camiü’s-Sağir, No: 390

Okunma Sayısı: 1151

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.