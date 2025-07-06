Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Halkı Onun yolundan saptırmak için, Allah’a ortaklar edindiler. Sen de ki: Şimdilik nasiplenedurun bakalım. Döneceğiniz yer ateştir. İbrahim Suresi: 30 HADİS: Dulların ve yoksulların geçimini sağlamak için çabalayan, Allah yolunda cihad eden veya gece ibadet yapıp gündüz oruç tutan kimse gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 2408

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