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6 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

06 Temmuz 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Halkı Onun yolundan saptırmak için, Allah’a ortaklar edindiler. Sen de ki: Şimdilik nasiplenedurun bakalım. Döneceğiniz yer ateştir.

İbrahim Suresi: 30

HADİS:

Dulların ve yoksulların geçimini sağlamak için çabalayan, Allah yolunda cihad eden veya gece ibadet yapıp gündüz oruç tutan kimse gibidir.

Camiü’s-Sağir, No: 2408

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