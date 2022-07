Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sen onları affet ve onların bağışlanması için dua et ve işlerinde onlarla istişare et. İstişare ile karar verip azmettiğin zaman Allah’a tevekkül et. Şüphesiz, Allah Kendisine tevekkül edenleri sever.

Âl-i İmran Suresi: 159

HADİS:

Allah bir kulu hakkında bir şey takdir etmişse, bu takdirini hiçbir şey geri çeviremez.



Camiü’s-Sağir, No: 958