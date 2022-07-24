24 Temmuz 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sen onları affet ve onların bağışlanması için dua et ve işlerinde onlarla istişare et. İstişare ile karar verip azmettiğin zaman Allah’a tevekkül et. Şüphesiz, Allah Kendisine tevekkül edenleri sever.
Âl-i İmran Suresi: 159
HADİS:
Allah bir kulu hakkında bir şey takdir etmişse, bu takdirini hiçbir şey geri çeviremez.
Camiü’s-Sağir, No: 958
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