Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Altını ve gümüşü biriktirip de onu Allah yolunda harcamayanları ise, acı bir azapla müjdele. Tevbe Suresi: 34 HADİS: Allah’a tevbe ediniz. Şüphe yok ki ben her gün yüz defa Allah’a tevbe ediyorum. Camiü’s-Sağir, No: 1815

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