03 Ağustos 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah ve Resulüne kim karşı gelirse, onun için, dâimî olarak içinde kalmak üzere Cehennem ateşi vardır.
Tevbe Suresi: 63
HADİS:
Şu üç dua vardır ki, hiç şüphe yok kabul edilir: Mazlumun duası, misâfirin duası, babanın çocuklarına duası.
Camiü’s-Sağir, No: 1857
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