Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah ve Resulüne kim karşı gelirse, onun için, dâimî olarak içinde kalmak üzere Cehennem ateşi vardır.

Tevbe Suresi: 63

HADİS:

Şu üç dua vardır ki, hiç şüphe yok kabul edilir: Mazlumun duası, misâfirin duası, babanın çocuklarına duası.

Camiü’s-Sağir, No: 1857