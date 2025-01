Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah buyurdu ki: “Ey Nuh, o [oğlun] senin ailenden değildir. Çünkü o kötü amel sahibidir. Mâhiyetini bilmediğin şeyi Benden isteme...”

Hûd Suresi: 46

HADİS:

Ayın üç gününde oruç tutacaksan on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci günlerinde tut.

Camiü’s-Sağir, No: 399