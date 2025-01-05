05 Ocak 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah buyurdu ki: “Ey Nuh, o [oğlun] senin ailenden değildir. Çünkü o kötü amel sahibidir. Mâhiyetini bilmediğin şeyi Benden isteme...”
Hûd Suresi: 46
HADİS:
Ayın üç gününde oruç tutacaksan on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci günlerinde tut.
Camiü’s-Sağir, No: 399
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