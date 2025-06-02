Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamberin mu’cize getirmesi mümkün değildir. Vaad edilen her şeyin yazılmış bir vakti vardır. Ra’d Suresi: 38 HADİS: Allah’tan af ve afiyet dileyin. Çünkü kesin bir imandan sonra kişiye afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Camiü’s-Sağir, No: 2349

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