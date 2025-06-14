Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Allah ki, göklerde ne var, yerde ne varsa Onundur. Şiddetli bir azâba çarpılacak olan kâfirlere ise yazıklar olsun! İbrahim Suresi: 2 HADİS: Kötü ahlâk uğursuzluktur. En kötüleriniz ahlâkı en çirkin olanlarınızdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2360

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