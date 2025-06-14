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14 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

14 Haziran 2025, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O Allah ki, göklerde ne var, yerde ne varsa Onundur. Şiddetli bir azâba çarpılacak olan kâfirlere ise yazıklar olsun!

İbrahim Suresi: 2

HADİS:

Kötü ahlâk uğursuzluktur. En kötüleriniz ahlâkı en çirkin olanlarınızdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2360

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