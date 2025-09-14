Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Hiç şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. Muhakkak ki O büyüklük taslayanları sevmez.

Nahl Suresi: 23

HADİS:

Bir saat ilim öğrenmek bir geceyi ibadetle geçirmekten; bir gün ilim öğrenmek de üç ay oruç tutmaktan daha hayırlıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2575