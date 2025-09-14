Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ...إستيلاكارانه حكم ايدن و أديانِ سماويه‌يه طايانميان دهشتلى جريانڭ إستيلاسنه قارشى رسالهِٔ نور حقيقتلرى بر قلعه[در]. Nurdan Katreler ...İstilâkârane hükmeden ve edyan-ı semaviyeye dayanmayan dehşetli cereyanın istilâsına karşı Risale-i Nur hakikatleri bir kal’a[dır]. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 133

