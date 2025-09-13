Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İlâhınız tek bir İlâhtır. Ahirete inanmayanlara gelince, onların kalpleri inkârcıdır ve onlar hakkı kabul etmeyi kibirlerine yediremeyen kimselerdir. Nahl Suresi: 22 HADİS: Allah mazlumun ve darda kalmışın imdadına koşulmasını sever.

Camiü’s-Sağir, No: 2573

