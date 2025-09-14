'Köye ekmeği Bakan Şimşek getirsin'

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle basit usul vergilendirme sisteminin kaldırılmasının köylerde küçük esnafı bitirme noktasına getireceğini söyleyen CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Köyün elinde kalan son bakkal ve kahveyi de kapattırırsanız, vatandaş ekmeğini, tüpünü, çayını nereden alacak? Ankara’dan oturup da bir karar verirsen böyle olur. Bu kararlar TBMM’de alınsa çıkar köyü-köylüyü anlatırız. Ama sistem değişti, bu kararların hepsi Cumhurbaşkanı’nın bir imzasıyla oluyor. Böyle bir imza atıyorsun da köylerdeki esnaflar ne yapacak? Bu esnafların hepsi dükkanını kapatır; köye ekmeği de artık Bakan Şimşek getirsin” dedi.

”Öyle bir yasa çıkarttılar ki İstanbul’daki bir mahalledeki esnafla, Sünnetçiler Köyü’ndeki esnafı bir tutuyorlar. Olacak iş mi bu? Köylerdeki esnaf artık işin içinden çıkamıyor.” diyen Bakırlıoğlu, “Bu karardan bir an önce dönülmesi lâzım” diye konuştu.

