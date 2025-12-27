27 Aralık 2025, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Rızıkta insanları birbirine nasıl üstün kıldığımıza bir bak. Âhiret ise, derece itibarıyla da daha büyük, fazilet itibarıyla da daha büyüktür.
İsrâ Suresi: 21
HADİS:
Her hatim indirildiğinde gerek okuyan ve gerekse dinleyenler için kabul edilecek bir dua hakkı vardır.
Camiü’s-Sağir, No: 2726
