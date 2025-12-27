Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rızıkta insanları birbirine nasıl üstün kıldığımıza bir bak. Âhiret ise, derece itibarıyla da daha büyük, fazilet itibarıyla da daha büyüktür.

İsrâ Suresi: 21

HADİS:

Her hatim indirildiğinde gerek okuyan ve gerekse dinleyenler için kabul edilecek bir dua hakkı vardır.

Camiü’s-Sağir, No: 2726