Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki müsrifler şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. İsrâ Suresi: 27 HADİS: Hastaları ziyaret etmenin, cenazeleri uğurlamaktan daha büyük sevabı vardır.

Camiü’s-Sağir, No: 2734

