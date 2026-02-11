Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Denizde size bir sıkıntı eriştiğinde, Ondan başka dua ettikleriniz kaybolur gider. Sizi karaya çıkardığımızda ise yine yüz çevirirsiniz. Çünkü insan çok nankördür. İsrâSuresi: 67 HADİS: Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Su ateşi söndürür. Öyleyse biriniz öfkelendiğinde abdest alsın. Camiü’s-Sağir, No: 2796

