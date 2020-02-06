Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانڭ إستعدادى و جهازاتِ معنويه‌سى، باشقه بر باقى عالمه و أبدى بر حياته باقييور؛ و إنسانڭ قلبى و شعورى، بتون قوّتيله بقا ايسته‌يور. Nurdan Katreler İnsanın istidadı ve cihazat-ı maneviyesi, başka bir bâkî âleme ve ebedî bir hayata bakıyor; ve insanın kalbi ve şuuru, bütün kuvvetiyle beka istiyor. Lem’alar, s. 673

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