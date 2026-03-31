Dünyadan tepki yağıyor! - İsrail Meclisi, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı!

İsrail Meclisi (Knesset), Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onayladı.

Uluslararası kamuoyunun tepkisine yol açan yasa tasarısı Knesset Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 48'e karşı 62 oyla kabul edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısına lehte oy kullandığı görüldü.

Son oylama sırasında Demokratlar Partisi Milletvekili Gilad Kariv ile tasarıyı destekleyen aşırı sağcı milletvekilleri arasında sözlü atışma yaşandı.

İsrail Meclisi'nde yapılan oylamanın sonucu ise tasarıyı hazırlayan aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Limor Son Har-Melech tarafından duyuruldu.

Filistinlilere karşı daha fazla şiddet, baskı ve bölgede daha saldırgan politika takip eden ve yasanın öncülerinden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylama öncesi yaptığı konuşmada "hüküm saati geldi" ifadeleriyle tehditler savurdu.

Ayrıca Ben-Gvir'in tasarının onaylanmasının ardından Meclis'te şampanya ile kutlama yapmaya kalkması güvenlik görevlilerince engellendi.

Hak örgütü Adalah, Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına karşı Yüksek Mahkemeye başvuracak

İsrail'deki Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah", Filistinlileri hedef alan ve İsrail Meclisi'nde (Knesset) onaylanan idam yasasına karşı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Adalah'tan yapılan açıklamada, Filistinlileri hedef alan idam yasanın "en fazla şiddet ve ayrımcılık içeren yasalardan biri" olarak İsrail hukuk sistemine girdiği kaydedildi.

"Bu yasa tasarısı, devlet tarafından onaylanmış bir infaz rejimi aracılığıyla özellikle Filistinlileri hedef almak üzere tasarlanmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, yasa tasarısındaki ayrımcılığa şu ifadelerle dikkat çekildi:

"Yasa, Filistinlilerin yargılandığı Batı Şeria askeri mahkemelerinde ölüm cezasını zorunlu kılıyor, yargı takdir yetkisini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor; asılarak gizli infazların yapılmasına izin veriyor ve 'idam mahkumlarına' neredeyse tam bir tecrit uyguluyor. Benzer suçları işleyen İsrailli Yahudi suçluları fiilen idam cezasından muaf tutuyor."

Adalah Hukuk Direktörü Suhad Bishara, İsrail Meclisi'nin işgal altındaki bir nüfus için yasama yetkisi bulunmadığını belirterek İsrail iç hukukunun Batı Şeria’daki Filistinlilere uygulanmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

Bishara, "Adalah, bu yasaya karşı acil bir mesele olarak Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı belirtilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtildi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara ölüm cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydedildi.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösterildi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir’den Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına provokatif kutlama

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısının İsrail Meclisinde onaylanmasını bir grup milletvekiliyle şampanya içerek kutladı.

Filistin düşmanlığıyla bilinen İsrailli Bakan Ben-Gvir, aşırı sağcı bir grup milletvekiliyle Filistinli tutukluları hedef alan yasa tasarının kabul edilmesi sonrası Batı Kudüs’teki Meclis’te sevinç gösterisi yaptı.

Ben-Gvir ve aşırı sağcı milletvekilleri, tasarının yasalaşmasını şampanya kadehi kaldırarak kutladı.

Aşırı sağcı Bakan, öncülük ettiği yasa tasarısının kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Teröristleri idam edelim, mümkün olduğunca fazla." ifadesini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetinde yer alan Ben-Gvir, Filistin karşıtlığıyla öne çıkan bir isim.

Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olmasının ardından İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik işkence ve kötü muamelenin daha da arttığı belirtiliyor.

Filistinlilere yönelik idam yasasının en büyük destekçilerinden olan aşırı sağcı bakan, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli anneleri "Her anne, çocuğu birini öldürmeye kalkarsa idam edileceğini bilecek." sözleriyle tehdit etti.

Ben-Gvir, yasaya karşı itirazlarını dile getiren Avrupa Birliği yetkililerinden korkmadıklarını ileri sürdü.

Filistinlileri esirlerin tutulduğu hapishanelere sık sık baskın düzenleyen Ben-Gvir, hapishanelerde Filistinlilere uygulanan baskı ve kötü muameleyle övünmüştü.

İdam tasarısının hazırlanmasına öncelik eden Ben-Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptığı dönemde 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail hapishanelerinde 89 Filistinli esir hayatını kaybetti.