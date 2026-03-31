Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Biz onların kalplerini hakka bağladık da onlar “Rabbimiz göklerin ve yerin rabbi olan Allah’tır” dediler. “Biz Ondan başka bir ilâha kulluk etmeyiz. Edersek saçmalamış oluruz.” Kehf Sûresi: 14 HADİS: ...Cennete girdim. Orada inciden kubbeler bulunduğunu ve toprağının misk olduğunu gördüm. Camiü’s-Sağir, No: 2814

