Mama fiyatları, 3 çocuk tavsiyesi ile çelişiyor

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bebek mamalarını asgarî ücret bazında değerlendirdi.

Gürer’in hazırladığı analizde, üst segment mamanın %119, alt segment mamanın ise %97 zamlandığı görüldü. 3 çocuğu olan bir ailenin bir aylık bebek maması masrafı toplam 10 bin liraya ulaşırken mamanın 900 gramı 1140 TL olarak kayıtlara geçti. Gürer, yaptığı açıklamada “Sayın Erdoğan, vatandaşın daralan geliriyle oluşan yoksulluğu görmeden çocuk sayısını arttırma çağrısı yapıyor. Asgarî ücretlinin 2024’ten bu yana bebeğinin rızkından 8 paket mama alındı. AKP iktidarı, halka çocuk sayısı vereceğine, marketlerde alarm takılan mamaların fiyatlarına bakmalıdır” dedi. Ankara - Mehmet Kara

