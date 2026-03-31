Barınma krizi derinleşiyor - 7.3 milyon aile kiracı - Gelirin %66’sı kiraya gidiyor

Yeni raporlara göre, Türkiye’de ortalama bir ailenin gelirinin yaklaşık yüzde 66’sı kiraya gidiyor. Ev sahibi olabilmek için ise, 26 yıl boyunca başka masraf yapmadan çalışmak gerekiyor.

Gelirin %66’sı kiraya gidiyor

Orta Doğu’daki savaşın da etkisiyle enflasyon kontrolden çıkarken, her kaleme yansıyan zamlar, barınmayı da etkiledi. Yeni yayımlanan bir rapor, özellikle dar gelirliler için barınma krizinin derinleştiğini gözler önüne serdi.

Ev almak için 26 yıl çalışmak gerek

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) yayımladığı konut piyasası raporuna göre, 2025 itibarıyla 120 metrekarelik temsili bir konutun fiyatı hane halkı gelirinin 11 katı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025’te ortalama hane halkı kullanılabilir geliri 2025’te 662 bin 414 TL oldu. Temsili konut fiyatı ise 7 milyon 286 bin TL düzeyinde. Nüfusun en dar gelirli yüzde 20’lik kesimindekiler ise aynı konutu satın almak istediklerinde, 26 yıl boyunca başka masraf yapmadan gelirlerini buraya ayırmaları gerekiyor.

TCMB’nin Şubat’ta yayımlamaya başladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi’ne dayanılarak hazırlanan raporda, Türkiye geneli için bu sürenin uzun dönem ortalamasının 8.6 olduğu belirtildi. Rapora göre, Türkiye’deki ortalama bir hane halkı ev sahibi değilse, gelirinin yaklaşık yüzde 66’sını kiraya ayırmak zorunda. TSKB, Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu Eurostat’ın bu konuda yüzde 40’ı “barınma krizini” sınırı kabul ettiğini hatırlatarak, son 8 yılda sadece 2019’da bu sınırın altına inildiğine dikkat çekildi.

7.3 milyon aile kiracı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yoksulluk ve Yaşam Şartları İstatistikleri 2025 raporuna göre, toplam 26 milyon 977 bin hane bulunan Türkiye’de, kiracı hane sayısı 7.3 milyon civarında. Geçen yıl 1.5 milyondan fazla konut satılmasına rağmen kiracı oranında ciddi gerileme olmaması, gelir dağılımı adaletsizliğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Haber Merkezi