"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2026 SALI - YIL: 57

Filistin Devlet Başkanlığı: İsrail Meclisinin "idam yasasını" reddediyoruz!

31 Mart 2026, Salı 01:00
Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasını" reddettiklerini ve bunun Filistin halkına karşı savaş suçu olduğunu bildirdi.

Dünyadan tepki yağıyor! - İsrail Meclisi, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı!

 

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Meclisi'nin Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterildi.

 

İsrail makamlarının Filistinli esirlerin idamına ilişkin yasayı onaylamasının reddedildiği ve şiddetle kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yasa, özellikle kişilerin korunmasını ve adil yargılanma güvencelerini içeren Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu gibi Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye de aykırıdır."

Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına karşı izlediği tırmandırıcı politikalar bağlamında bu adımı attığına işaret edilen açıklamada, "İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam kararını reddediyor ve bunu halkımıza karşı savaş suçu olarak kabul ediyoruz." denildi.

Bu tür yasa ve uygulamaların Filistin halkının iradesini kıramayacağı, direnişini zayıflatamayacağı ve halkı meşru mücadelesini sürdürmekten, özgürlük ve bağımsızlığını elde etmekten, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma hedefinden vazgeçiremeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür ırkçı yasaların tehlikeli sonuçları konusunda uyarıyoruz: Bunlar, gerilimi ve tırmanışı artırmanın yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması fırsatlarını tehdit edecek."

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı belirtilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara ölüm cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.

AA

    Yargımızın röntgeni çekildi

    İran: Suudi Arabistan'ı kardeş bir ülke olarak görüyoruz

    İngiltere: ABD/İsrail-İran Savaşı'na sürüklenmeyeceğiz

    Filistin Devlet Başkanlığı: İsrail Meclisinin "idam yasasını" reddediyoruz!

    Dünyadan tepki yağıyor! - İsrail Meclisi, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı!

    İspanyol Pablo da İslam'a koştu ''Adil'' oldu

    Mama fiyatları, 3 çocuk tavsiyesi ile çelişiyor

    Barınma krizi derinleşiyor - 7.3 milyon aile kiracı - Gelirin %66’sı kiraya gidiyor

    Sisi’den Trump’a: Bize yardım et ve savaşı durdur

    MSB: İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

    İsrailli gençler gelecekten endişeli

    Gofret devi iflas etti

    Kazada şehit olduğu duyurulan polis memuru kalp masajı vesilesiyle hayatta

    Adana'da bir binada patlama oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Milli Takım 649. maçında Dünya Kupası bileti için Kosova karşısında

    ABD, Katar'daki vatandaşlarını uyardı: "Hazırlıklı olun"

    Washington Post: Pentagon, İran'da haftalar sürecek kara harekatına hazırlanıyor

    Başakşehir'deki trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 16 polis yaralandı

    Adaleti yapboz tahtasına çevirdiniz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İngiltere: ABD/İsrail-İran Savaşı'na sürüklenmeyeceğiz
    Genel

    MSB: İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
    Genel

    İran: Suudi Arabistan'ı kardeş bir ülke olarak görüyoruz
    Genel

    Dünyadan tepki yağıyor! - İsrail Meclisi, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı!
    Genel

    Sisi’den Trump’a: Bize yardım et ve savaşı durdur
    Genel

    Filistin Devlet Başkanlığı: İsrail Meclisinin "idam yasasını" reddediyoruz!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yargımızın röntgeni çekildi
    Genel

    Barınma krizi derinleşiyor - 7.3 milyon aile kiracı - Gelirin %66’sı kiraya gidiyor
    Genel

    Mama fiyatları, 3 çocuk tavsiyesi ile çelişiyor

